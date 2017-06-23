В Черниговской области у предприятия требуют возместить убытки за выбрасывание 30 тысяч люминесцентных ламп

В Черниговской области местная прокуратура через суд требует от столичного предприятия возместить ущерб за выброшенные в прошлом году 30 тыс. отработанных люминесцентных ламп вблизи села Зметнева.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Согласно сообщению, ввиду опасности отходов, стихийная свалка была ликвидирована за счет районного бюджета. Одновременно, с целью возмещения причиненного ущерба в сумме 77 тыс. грн Менская местная прокуратура обратилась с иском в суд с требованием его взыскания с общества, которое обеспечивало сбор и перевозку опасных отходов из учреждений г. Киева.

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Иск направлен на этой неделе для рассмотрения в хозяйственный суд города Киева по местонахождению ответчика.

По данному факту продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды), которое осуществляется территориальным органом Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года в Черниговской области была выявлена стихийная свалка отработанных люминесцентных ламп в количестве 30 тыс. штук, которые находились в емкостях с маркировкой учебных заведений г. Киева. Эти отходы, из-за наличия в своем составе ртути, классифицируются как чрезвычайно опасные (I класс опасности) для окружающей среды и людей.