Из Львова на полигоны области утром уже вывезли 140 тонн мусора - ОГА

Сегодня на полигоны области уже выгрузили 140 тонн твердых бытовых отходов (ТБО), вывезенных из Львова. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, по оперативной информации департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) облгосадминистрации, по состоянию на 14.00, перевозчики, которые также привлекли дополнительную технику для вывоза ТБО, выгрузили 140 тонн мусора на полигоны области.

Читайте такжеИз Львова начали вывозить накопленный мусор – ЛОГАПо информации и.о. директора департамента ЖКХ Львовской ОГА Тараса Зозули, из Львова продолжают вывозить накопившиеся отходы с мусорных площадок, город планируют очистить за две недели.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня во Львове начался вывоз накопленного мусора. Накопившиеся 6500 тонн отходов начали вывозить с мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме.