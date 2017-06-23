Садовый согласился на "мусорное предложение" от главы Львовской ОГА

Львов согласился передать функции управления вывозом твердых бытовых отходов и предприятие "Львовспецкомунтранс" областной власти. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил городской председатель Львова Андрей Садовый, пишет DW.COM.

По словам Андрея Садового, сейчас в Львове накопилось более 12 тысяч тонн отходов.

"Мы должны принять предложение и заплатить деньги", - сказал он на пресс-конференции.

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Соответствующее решение городской совет должен принять в следующий четверг, 29 июня. В то же время Садовый отметил, что предложение передачи функций управления вывозом мусора из города Львовской областной государственной администрации является "ультиматумом наместника президента".

Накануне председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка предложил Андрею Садовому передать в управление области вывоз твердых бытовых отходов со Львова.

"Мы уже дважды брали на себя ответственность за вывоз мусора со Львова, после этого ситуация осложнялась, поэтому каждый раз осуществить такой вывоз было все сложнее. Такие вещи нужно делать системно, только тогда они дадут подходящий результат", - заявил Синютка.

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В предложении указано, что власть области берет на себя обязательства вывезти накопленный мусор со Львова за 20 дней, и до 2019 года ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области.

В свою очередь, Львов должен выделить 300 миллионов гривен субвенций на год на вывоз отходов и передать во временное управление области коммунальное предприятие "Львовспецкомунтранс".