Из Львова начали вывозить накопленный мусор – ЛОГА

Из Львова сегодня начался вывоз накопленного мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отметили в сообщении, сегодня, 23 июня, во Львовской ОГА состоялось совещание с перевозчиками твердых бытовых отходов.

Областной департамент жилищно-коммунального хозяйства разработал маршруты вывоза твердых бытовых отходов из города.

«Следовательно, отныне накопленные 6 500 тонн отходов начнут вывозить с мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме. Перевозчики обещают закончить вывоз мусора в течение 2 недель», - отметили в пресс-службе ОГА.

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На какие именно полигоны области вывозят мусор, во Львовской ОГА не сообщили.

Также в пресс-службе подтвердили, что речь идет о «накопленных 6 500 тоннах отходов», тогда как, по данным Львовского городского совета, по состоянию на 23 июня, в городе накопилось 12 тыс. тонн мусора.

«Мы оперируем цифрой 6 500 тонн мусора», - заявили в пресс-службе, не комментируя данные Львовского городского совета.

Сообщается, что после комиссии ТЭБ и ЧС под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития строительства и ЖКХ Геннадия Зубко и организационных действий Львовской ОГА с сегодняшнего дня начнется ритмичный вывоз отходов.

Накопившиеся 6500 тонн отходов начали вывозить из мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме. Перевозчики обещают завершить вывоз мусора в течение 2 недель. Департамент ЖКХ Львовской областной администрации разработал маршруты вывоза твердых бытовых отходов из города.

Руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак, комментируя УНИАН имеющееся количество накопленного мусора во Львове на сегодняшний день, отметила, что цифра в 12 тыс. тонн в целом включает в себя «накопленный мусор на площадках города, на двух перегрузочных станциях мусора на улицах Пластовой и Богдановской, а также мусор, которым загружены мусоровозы, ожидающие выезда».