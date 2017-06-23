Во Львове остается невывезенным более 12 тысяч тонн мусора – горсовет

Во Львове, по состоянию на утро пятницы, 23 июня, более 12 тыс. тонн мусора остается невывезенным.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«Сегодня рекордное количество неочищенных площадок - 510. Это 41% от общего количества. Ситуация с вывозом мусора во Львове остается критической, более 12 тыс. тонн мусора остается невывезенным», - говорится в сообщении.

По информации управления жилищного хозяйства Львовского городского совета, полностью очищены от мусора только контейнерные площадки Галицкого района (центральный район города) и контейнерные площадки, расположенные на рынках.

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Больше всего мусора накопилось на площадках Сиховского (самый большой «спальный» жилой массив города) и Франковского (центрально-южный район города, к которому также относится часть исторического Львова).

В общей сложности во Львове насчитывается 1237 мусорных площадок жилищного фонда, 23 площадки учреждений здравоохранения, 116 мусорных площадок учебных заведений, 39 контейнерных площадок предприятий (супермаркетов) и 43 площадки, расположенные на рынках.

Напомним, 21 июня вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко провел во Львовской ОГА совещание по выходу областного центра из мусорного кризиса. Во время совещания были озвучены данные о том, что во Львове накопилось более 14 тыс. тонн мусора.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции области, жители Львова, где накопилось значительное количество отходов, в течение двух последних недель периодически прибегают к акциям перекрытия движения транспорта на улицах города, укладывая на проезжую часть пакеты и мешки с мусором.

По данным полиции, 22 июня во Франковском районе Львова прошли акции перекрытия движения на улицах Рудницкого, Природная и Генерала Чупринки. Нарушений общественного порядка правоохранители не зафиксировали. Протестующие вынесли на проезжие части пакеты с мусором, которые делали невозможным движение транспорта. После того, как на место прибыли работники коммунальных служб и протестующих заверили, что мусор из данных участков будет вывезен - акции были прекращены, мусор с проезжих частей убрали коммунальщики.

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр Зубко сообщил, что отныне во Львове начнется вывоз накопленного мусора.

Справка УНИАН. Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. Мэр Львова Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

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12 июня городской совет Львова попросил руководство области и Украины объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.

14 июня Гройсман на заседании правительства раскритиковал Садового за проблемы с вывозом твердых бытовых отходов из Львова.

В свою очередь, мэр Львова Садовый заявил, что ожидал от премьер-министра Украины «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе.