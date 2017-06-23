С сегодняшнего дня из Львова начнут вывозить мусор – Зубко

С сегодняшнего дня во Львове начнется вывоз мусора.

Как сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook, накопленные 6,5 тонн отходов начнут вывозить с мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме.

«С сегодняшнего дня во Львове начнется вывоз мусора. Накопившиеся 6500 тонн отходов начнут вывозить с мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме. Перевозчики обещают завершить вывоз мусора в течение 2 недель. Департамент Львовской ОГА ЖКХ разработал маршруты вывоза твердых бытовых отходов из города», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко посетил с рабочим визитом Львов. Он заявил, что на вывоз всего мусора, накопившегося на сегодняшний день во Львове, необходимо две недели.

Он также сообщил, что во время совещания во Львове с участием руководства профильных министерств и ведомств и городских голов Львовской области был наработан план действий по вывозу мусора из Львова.

Справка: Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. Мэр Львова Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

12 июня городской совет Львова попросил руководство области и Украины объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.

14 июня Гройсман на заседании правительства раскритиковал Садового за проблемы с вывозом твердых бытовых отходов из Львова.

В свою очередь, мэр Львова Садовый заявил, что ожидал от премьер-министра Украины «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе.