Вывезти весь мусор из Львова должны к 5 июля - Зубко

Государственная правительственная комиссия поручила до 5 июля закончить мероприятия по вывозу твердых бытовых отходов из Львова. График вывоза должны разработать до 23 июня.

Об этом сообщил вице-премьер и председатель комиссии Геннадий Зубко на странице в Twitter.

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"По результатам оперативного штаба госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно Львова и состояния пожарной безопасности экосистемы страны: ЛОДА, другим местным органам исполнительной власти, Львовскому горсовету безотлагательно обеспечить оперативную координацию мероприятий по вывозу ТБО из Львова", - сообщил Зубко.

1/5 До 5 липня ц.р. закінчити заходи з вивезення твердих побутових відходів зі Львова — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) June 22, 2017

Комиссия поручила до 23.06 провести расчеты возможностей имеющихся полигонов области по приему накопленных объемов ТБО из Львова. И до 5 июля вывезти весь мусор из Львова.

Напомним, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. Мэр Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

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12 июня городской совет Львова попросила руководство области и Украины объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.

14 июня Гройсман на заседании правительства раскритиковал Садового за проблемы с вывозом твердых бытовых отходов из Львова.

В свою очередь, Садовый заявил, что ожидал от премьер-министра Украины «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе. 20 июня, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что оснований вводить чрезвычайное положение во Львове в настоящее время нет, но отметила, что по результатам анализа почва возле мусорных площадок содержит высокий уровень бактерий, что очень опасно.