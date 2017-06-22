Мусорный коллапс в Греции: города утопают в отходах из-за забастовки коммунальщиков (фото, видео)

В Греции во всех городах с начала недели наблюдается скопление мусора из-за забастовки коммунальщиков, которые опасаются потери рабочих мест, сообщает ВВС.

Издание сообщает, что в течение четырех дней члены муниципального рабочего союза блокировали грузовики, которые должны были вывозить мусор.

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Больше всего страдают турзони Афин, в северном городе Салоники и на острове Корфу.

Сообщается, что сегодня возле здания Министерстве внутренних дел в центре Афин вышли коммунальщики, объявив 24-часовую забастовку. Они боятся, что до 10 тысяч работников могут потерять работу, когда закончатся их контракты.

Протестующие подожгли мусор возле МВД и бросали краску в здание. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, чтобы остановить штурм здания.