Глава Львовской ОГА просит Садового передать ему функции по вывозу мусора

В четверг, 22 июня, председатель Львовской ОГА Олег Синютка обратился к городскому голове Львова Андрею Садовому с тем, чтобы городской совет делегировал ЛОГА функции управления твердыми бытовыми отходами на ближайшие два года.

Об этом Олег Синютка рассказал на брифинге журналистам, передает Zaxid.net.

Львов также должен выделить 300 млн грн субвенции на год для вывоза мусора областному бюджету и передать во временное управление ЛКП «Львовспецкоммунтранс» на период действия полномочия по вывозу ТБО. В свою очередь областная власть берет на себя ответственность в течение 20 дней очистить город от мусора, а также в течение двух лет осуществлять регулярный вывоз ТБО из Львова. По словам Синютки, до 2019 года ЛОГА обязуется ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области.

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По словам Олега Синютки, Андрей Садовый имеет 30 дней, чтобы ответить на это обращение. Однако, несмотря на критическую ситуацию с вывозом мусора из города, Синютка ожидает ответ уже в ближайшие дни.

Как добавляет издание, сегодня, 22 июня, во Львове будет заседать областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая выйдет на скайп-связь с государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Как вчера отметил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, одним из вопросов, которые будет рассматривать комиссия, будет делегирование функций обращения с ТБО во Львове Львовской ОГА.

Ранее Львовский городской совет обнародовал сотни отказов городской и поселковых глав Львовской и других областей страны по приему мусора из Львова. В то же время Олег Синютка утверждает, что сможет договориться с полигонами во Львовской области по приему ТБО из Львова на долгосрочную перспективу. ЛОГА уже дважды единовременно очищали город от мусора, однако после этого полигоны продолжали отказывать Львову в приеме мусора и в городе снова возникала критическая ситуация.