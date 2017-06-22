Во Львовской области горела свалка

Во Львовской области горел мусорная свалка. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"21 июня в 20:40 час. в г. Стрый (вул. Нижанковского, б/н) на свалке, которое принадлежит Стрыйскому городскому комбинату коммунальных предприятий, возник пожар. Огнем уничтожен мусор отдельными очагами на площади 600 м2. Пожар локализован в 21:58, ликвидирован в 23:30 силами двух пожарных подразделений в составе 6 человек и 2 ед. техники (1 АЦ, 1 МККП) от ГУ ГСЧС Украины во Львовской области", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, городской председатель Львова Андрей Садовый признал свою вину в том, что сейчас город находится в критическом состоянии из-за мусора.

Также Садовый представил копии всех отказов на прием мусора из города другими областями Украины.