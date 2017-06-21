Во Львове нашли единственный чистый от мусора микрорайон - возле дома Садового (фото)

Возле дома, где проживает мэр Львова Андрей Садовый, о переполненных мусорных баках даже не слышали. В элитном районе, недалеко от Шевченковского гая, все выглядит чисто и убрано, передает ZIK.

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А информационная табличка на помойках сообщает, что ЛКП "Транспортная фирма "Львовспецкоммунтранс" вывозит ТБО регулярно: "Ежедневно 7:00-13:00".

"Свалки в районе между улицами Лысенко и Мучной не заполнены даже наполовину. Местные жители не жалуются – мусор регулярно исчезает из контейнеров. При том, что на некоторых улицах Львова его не вывозят уже неделями, а то и месяцы", - говорится в сообщении.

Как сообщали экологи, ситуация с мусором катастрофическая в целом во всей Украине, а не только в Львове. По их данным, огромное количество территории находится под полигонами, которые вредят окружающей среде.