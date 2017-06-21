Зубко: На вывоз накопленного мусора из Львова необходимо две недели (видео)

Вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко считает, что на вывоз всего мусора, который в настоящее время накопился во Львове, необходимо две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга во Львове.

Зубко отметил, что сегодня во время совещания во Львове при участии руководства профильных министерств и ведомств и городских голов Львовской области относительно упорядочения вопросов обращения с твердыми бытовыми отходами был наработан план действий по вывозу мусора из Львова, который будет в ближайшее время согласован.

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По его словам, это предполагает одноразовый вывоз накопленного мусора из города, а также наработки системного вывоз отходов из Львова.

Зубко отметил, что конкретные города, куда начнется вывоз отходов он озвучивать не будет с учетом «политизированности данной ситуации».

«Куда начнем вывозить мусор озвучивать на камеры не будем, поскольку там завтра появятся активисты, которые начнут блокирование. Это потому так происходит, что во многих городах уже у обочин были несанкционированные сбросы мусора из Львова. Поэтому следует прекратить политизировать эти вопросы и без лишнего шума приступить к его хозяйственному решению», - подчеркнул Зубко.

Он также отметил, что для одноразового вывоза мусора будут вестись переговоры с другими областями, чтобы они присоединились к разовому его приему, тогда как на долгосрочную перспективу, 600 тонн отходов, которые ежедневно производит Львов, - долговременный вопрос, который должен решаться совместными усилиями с мэрами городов области.

Зубко также напомнил о действующем меморандуме, который был заключен между областным советом, администрацией, и 20-ю головами городов области, который, по его словам, пока не полностью и не всеми выполняется.

«Есть определенные недоразумения, не всеми выполняется меморандум, а мы хотим объединить вокруг этого вопроса не только Львовскую общину, но и общину области. Нужно, чтобы и мэр Львова пошел навстречу этим общинам, чтобы из политической плоскости этот вопрос перешел в хозяйственную плоскость. И я хотел бы, чтобы мы каждые 2 месяца не возвращались к этому снова», - заявил Зубко.

Он также выразил удивление, что во время сегодняшнего визита увидел, что Галицкий и Шевченковский районы Львова свободны от мусора, тогда как Франковский и Шевченковский хронически заполнены.

На вопрос журналистов, что именно было принято в ходе совещания, председатель Львовской ОГА Олег Синютка отметил, что были поставлены задачи вице-премьер-министра по наработке плана действий по одноразовому вывозу мусора, системному вывозу мусора, а также разработаны возможности строительства мусороперерабатывающего завода во Львове на территории ТЭЦ-2.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время заседания правительства, комментируя ситуацию с «львовским мусором», премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что современные комплексы по переработке мусора должны появиться в каждом городе.

Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. Мэр Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

12 июня городской совет Львова попросила руководство области и Украины объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.

14 июня Гройсман на заседании правительства раскритиковал Садового за проблемы с вывозом твердых бытовых отходов из Львова.

В свою очередь, Садовый заявил, что ожидал от премьер-министра Украины «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе.

Вчера, 20 июня, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что оснований вводить чрезвычайное положение во Львове в настоящее время нет, но отметила, что по результатам анализа почва возле мусорных площадок содержит высокий уровень бактерий, что очень опасно.