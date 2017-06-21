Садовый опубликовал сканы сотен отказов принять львовский мусор

14:03, 21 июня 2017
Мусор
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По его словам, только за 2017 год было направлено 495 обращений в областные и местные органы власти, из которых получено 229 отказов, не получено никаких ответов - 257.

Львов получил всего 9 положительных ответов на запрос о приеме мусора / УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый представил копии всех отказов на прием мусора из города другими областями Украины.  Сканы документов размещены на официальном сайте Львовского горсовета, сообщил мэр на странице в Facebook.

По словам Садового, Львов просил временно принимать небольшое количества ТБО на легальные полигоны за официальную плату / Львовский горсовет

По его словам, Львов просил временно принимать небольшое количества ТБО на легальные полигоны за официальную плату.

Так, за 2017 год было направлено 495 обращений в областные и местные органы власти, из которых получено 229 официальных отказов, не получено никаких ответов - 257.

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Садовый  сообщил, что город получил всего девять положительных ответов, но часть из этих полигонов закрылась сразу после начала сотрудничества.

Напомним, что Садовый признал свою вину в возникновении критической ситуации с мусором во Львое.

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Теги: #львовский мусор#Львов и мусор