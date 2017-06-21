Садовый опубликовал сканы сотен отказов принять львовский мусор

Мэр Львова Андрей Садовый представил копии всех отказов на прием мусора из города другими областями Украины. Сканы документов размещены на официальном сайте Львовского горсовета, сообщил мэр на странице в Facebook.

По его словам, Львов просил временно принимать небольшое количества ТБО на легальные полигоны за официальную плату.

Так, за 2017 год было направлено 495 обращений в областные и местные органы власти, из которых получено 229 официальных отказов, не получено никаких ответов - 257.

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Садовый сообщил, что город получил всего девять положительных ответов, но часть из этих полигонов закрылась сразу после начала сотрудничества.

Напомним, что Садовый признал свою вину в возникновении критической ситуации с мусором во Львое.