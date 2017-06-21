Современные комплексы по переработке мусора должны появиться в каждом городе - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что современные комплексы по переработке мусора должны появиться в каждом городе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства, комментируя ситуацию с "львовским мусором".

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"Я думаю, что нам нужно по всей стране акцентировать внимание на том, чтобы местные власти добросовестно выполняли свои обязанности - чтобы в каждом городе появились современные комплексы переработки мусора. Во многих городах они уже есть, но надо, чтобы они были в большой массе городов", - сказал глава правительства.

Он заверил львовян, что их не оставят один на один с этой проблемой.

"Надо, чтобы местные власти (Львова) определили новый полигон, сделали проекты, инвестировали туда средства, а средства у них есть. Все, что нужно было разблокировать из документации по Грибовичской свалке, мы сделали... Сейчас я направил туда вице-премьер-министра Геннадия Зубко. Поэтому все, что нужно будет сделать, он с коллегами сделает, чтобы навести порядок. Но дальше надо сделать план действий, как решить проблему системно", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. Мэр Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, но большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

12 июня городской совет Львова попросила руководство области и Украины объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.

14 июня Гройсман на заседании правительства раскритиковал Садового за проблемы с вывозом твердых бытовых отходов из Львова.

В свою очередь, мэр Львова Садовый заявил, что ожидал от премьер-министра Украины "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе.

Вчера, 20 июня, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что оснований вводить чрезвычайное положение во Львове в настоящее время нет, но отметила, что по результатам анализа, почва возле мусорных площадок содержит высокий уровень бактерий, что очень опасно.