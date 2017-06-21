СМИ: экологическая катастрофа из-за мусора угрожает всей Украине

Ситуация с мусором катастрофическая в общем по всей Украине, а не только в Львове, утверждают экологи. По их данным, огромное количество территории находится под полигонами, которые вредят окружающей среде.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Журналистка Ирина Маркевич, которая сделала цикл сюжетов о переработке мусора, отмечает, что в стране 95% мусора идет на захоронение на свалках и только 5% - на переработку. 7% территории нашей страны - свалки. Это 43 тысячи квадратных километров.

В Украине существуют четыре завода, сжигающие мусор. Но работает из них один - столичный. Также есть один по переработке мусора, который не работает вообще - в Ровно. Для сравнения, в маленькой Швейцарии - более 30 мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. Во Франции вообще 130 заводов перерабатывают мусор на электроэнергию.

Тем временем Украина покупает сортированный мусор в других стран, чтобы перерабатывать в новые материалы и изделия. Например, соседняя Польша поставляет нам пустые ПЭТ-бутылки.

Читайте такжеГройсман поручил главе Львовской ОГА созвать мэров и разобраться с "мусорной" проблемой

Экологи возмущаются, что власть не слишком озабочена мусором и вся деятельность в этом направлении ограничивается разговорами.

На этой неделе Кабмин пообещал решить мусорную проблему хотя бы во Львове. Однако путь избрал самый простой - построить еще один полигон. Однако если проблему не решить, уже в ближайшее время последствия будут катастрофические и всю Украину ожидает то же, что произошло во Львове.

По оценке экологов, государство не имеет времени на отсрочку решения проблемы: если ничего не делать, свалки станут травить нас каждый день.

Как сообщал УНИАН, из-за катастрофической ситуации с мусором во Львое городу грозит эпидемия кишечных инфекций.