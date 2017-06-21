На Черниговщине посреди райцентра неизвестные разлили более 2 килограммов ртути
10:42, 21 июня 2017Мусор
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Опасное вещество заметили на проезжей части.
На Черниговщине обнаружили разлив ртути / иллюстрация kachestvo.ru
В Борзне на Черниговщине вчера обнаружено более 2 кг ртути, разлитой на проезжей части в центре города. Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Черниговской ОГА.
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