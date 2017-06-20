Депутаты в Раде поспорили, кто виноват в мусорном коллапсе во Львове (видео)

Самой горячей темой обсуждения в Верховной Раде во вторник стала тема львовского мусора и голодовки лидера фракции "Самопомич" Олега Березюка, передает Радио Свобода.

Его способ протеста поддержала заместитель председателя парламента Оксана Сыроид.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил о начале голодовки из-за мусорного кризиса во Львове.

Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки продолжается с лета 2016 года.