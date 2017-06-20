Из Закарпатья в Евросоюз во время паводков "плывет" 40% мусора

Во время собрания в Ужгороде, на котором общественность и эксперты обсуждают актуальные вопросы обращение с твердыми бытовым отходами, глава Закарпатья Геннадий Москаль отметил, что вопрос мусора является очень актуальным для страны, и он на сегодня не знает, что делать им, которое насчитывает чуть ли не миллиарды тонн. О это Depo.Закарпатья сообщила пресс-служба облсовета.

Читайте также"Виноват один человек": Садовый о "мусорной проблеме" во Львове

"Относительно Закарпатья, то 40% мусора во время паводков "плывет" в страны ЕС. Более 20 мировых компаний приходило с предложениями построения современных заводов, однако через несовершенную законодательную базу уходило от нас с ничем, - подчеркнул Москаль.

Председатель облсовета Михаил Ривис добавил, что область должна идти не в полигонную систему, а в перерабатывающую, как это сделали Венгрия, Словакия, Чехия, Австрия, Германия и другие, которые готовы поделиться своим опытом.

"Переработка мусора - еще и очень хороший бизнес: страны получают тепловую и электроэнергию. Словом, нужно поощрять инвестирование экологически безопасных технологий по переработке и утилизации отходов, иначе мы окажемся в тупике", - сказал Ривис.