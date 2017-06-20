Гройсман поручил главе Львовской ОГА созвать мэров и разобраться с "мусорной" проблемой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил проблему вывоза мусора из Львова с главой областной государственной администрации Олегом Синюткой.

Об этом премьер сообщил на странице Facebook.

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"Договорились, что 20 июня он соберет городских голов области и попросит их в который раз прийти на помощь львовянам. Вице-премьеру Геннадию Зубко поручу также поработать с председателями ОГА и мэрами других областей", – отметил глава правительства.

По словам Гройсмана, чиновникам надо "объединять усилия".

"Если Львовский городской голова не способен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать!" – подчеркнул он.

Также во Львове сейчас находится и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая оценит эпидемиологическую ситуацию.

"В течение этого года уже не раз мне приходилось организовывать помощь Львову и хочу и сегодня заверить, что львовян наедине с этой ситуацией не оставим", – резюмировал премьер.

Как сообщал УНИАН, городской глава Львова Андрей Садовый признал свою вину в том, что сейчас город находится в критическом состоянии из-за мусора.