"Виноват один человек": Садовый о "мусорной проблеме" во Львове

Городской глава Львова Андрей Садовый признал свою вину в том, что сейчас город находится в критическом состоянии из-за мусора. Об этом он заявил в эфире Эспрессо.TV.

Он отметил, что сейчас ситуация в городе является критической, ведь там находится уже 8500 тонн невывезенного мусора.

"Во всех проблемах, которые есть в городе сегодня и были вчера, виноват один человек - это городской глава. Такова работа мэра и я полностью с этим живу и это осознаю", - отметил Садовый.

Читайте такжеВо Львове собралось 8,5 тысяч тонн мусора

По его словам, сейчас в Украине 5,5 тыс. мусорных полигонов, которые готовы сотрудничать со Львовом для решения этой проблемы. Впрочем, когда это сотрудничество начинается, сразу приезжают правоохранительные органы.

"Они дают людям понять: будете помогать Львову, будете принимать мусор - получите уголовные дела и уголовные преследования", - пояснил Садовый.

Как сообщал УНИАН, во Львове хотят построить мусороперерабатывающий комплекс на территории ТЭЦ-2.