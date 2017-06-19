"Виноват один человек": Садовый о "мусорной проблеме" во Львове
Сейчас ситуация во Львове является критической, отметил Садовый.
Городской глава Львова Андрей Садовый признал свою вину в том, что сейчас город находится в критическом состоянии из-за мусора. Об этом он заявил в эфире Эспрессо.TV.
Он отметил, что сейчас ситуация в городе является критической, ведь там находится уже 8500 тонн невывезенного мусора.
"Во всех проблемах, которые есть в городе сегодня и были вчера, виноват один человек - это городской глава. Такова работа мэра и я полностью с этим живу и это осознаю", - отметил Садовый.
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По его словам, сейчас в Украине 5,5 тыс. мусорных полигонов, которые готовы сотрудничать со Львовом для решения этой проблемы. Впрочем, когда это сотрудничество начинается, сразу приезжают правоохранительные органы.
"Они дают людям понять: будете помогать Львову, будете принимать мусор - получите уголовные дела и уголовные преследования", - пояснил Садовый.
Как сообщал УНИАН, во Львове хотят построить мусороперерабатывающий комплекс на территории ТЭЦ-2.