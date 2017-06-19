В Анталье запускают производство электроэнергии из мусора

В курортном городе Турции Анталье построена теплоэлектростанция (ТЭС), которая будет работать на бытовых отходах, передает Анадолу. Мэр Антальи Мендерес Тюрель сообщил, что уже в июле ТЭС будет запущена в тестовом режиме.

Читайте такжеЭкологи выясняли, сколько потребляют ресурсов и производят отходов мегаполисы«Новая электростанция является одной из самых современных в Турции и даже, возможно, в Европе. Установленная мощность ТЭС составляет 25 мегаватт, что важно для нашего региона, особенно с точки зрения защиты окружающей среды», - сказал Тюрель.

По его словам, церемония закладки фундамента ТЭС прошла в ноябре 2016 года. Мэр также пообещал, чтовскоре бытовой мусор в Анталье «будет на вес золота».