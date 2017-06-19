Гройсман готов выделить Львовской области 50 миллионов гривень на строительство полигона для мусора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил выделить Львовской областной государственной администрации 50 млн грн на строительство полигона для твердых бытовых отходов.

Об этом глава правительства сообщил на селекторном совещании в Киеве.

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«Возможно, ваше коммунальное областное предприятие взялось бы за строительство полигона. Я готов внести предложение правительству, выделить 50 млн грн из резервного фонда для строительства полигона во Львовской области. Возьмите и сделайте, если они (муниципальные власти - УНИАН) не могут это сделать. Либо попросить у местной власти график, когда будет окончательно решен этот вопрос», - сказал Гройсман.