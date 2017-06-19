Во Львове собралось 8,5 тысяч тонн мусора

Пресс-служба Львовского горсовета сообщает, что на данный момент в городе скопилось 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.

В понедельник, 19 июня, во Львове пройдет внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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"На сегодня во Львове есть свыше 8,5 тыс тонн ТБО, которые некуда вывезти. Ситуация критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова. Для утилизации накопленного мусора необходимо 850 единиц специализированной техники. И это все в условиях умышленно заблокированных для Львова полигонов ТБО по всей Украине ", - говорится в сообщении горсовета.

Как сообщал УНИАН, мэр Львова Андрей Садовый обратился к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблемы с вывозом мусора.