Журналисты показали, где во Львове построят мусороперерабатывающий завод (видео с дрона)

Сегодня стало известно о том, что во Львове хотят построить мусороперерабатывающий комплекс на территории ТЭЦ-2. Ее можно разглядеть на видео с дрона, снятого телеканалом ZIK.

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На видео видно, что здесь достаточно места для строительства еще и третьего промышленного гиганта города – мусороперерабатывающего комплекса. Здесь у этого предприятия точно не будет хлопот с инфильтратами и утилизацией отсортированного и специально подготовленного мусора. Найдется место и для компостирования органических отходов.

Заметно, что часть территории уже начали засыпать землей, очевидно, готовя площадку для первого этапа мусоропереработки. Возможно, речь идет о том, что мусор начнут сортировать, что может уменьшить его объем едва ли не вдвое.

Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовической свалки с лета 2016 года продолжается. Городской голова Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.