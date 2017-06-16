"Чемпион Земли": в Индии мужчина организовал уборку одного из самых загрязненных пляжей в мире (видео)

На побережье Аравийского моря в Мумбаи (Индия) находится пляж Версова. Популярное место отдыха со временем превратилось в городскую свалку. Очистить берег от мусора предложил местный житель Афроз Шах.

Он призвал присоединиться всех желающих. В акции, занявшей 86 недель, приняли участие более тысячи добровольцев. В том числе сотрудники местных компаний, звезды Болливуда и дети.

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За все время работы волонтеры убрали 5,4 миллионов килограммов отходов. Только из прибрежных вод было выловлено 160 000 кг разного мусора. Благодаря призыву мумбайца пляж вернул свой первозданный облик.

Эксперты программы ООН по окружающей среде назвали работу Шаха «крупнейшей очисткой пляжа в истории». За свой поступок мужчина получил титул Чемпиона Земли.