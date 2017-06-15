Садовый составил список пожеланий насчет действий Кабмина по преодолению мусорного кризиса

Городской председатель Львова Андрей Садовый составил перечень пожеланий относительно действий правительства по преодолению мусорного кризиса в городе.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

Садовый отметил, что по представлению прокуратуры суд запретил использование Грибовичского полигона, который был единственным полигоном, обслуживал Львов и четыре смежных района области.

По словам городского головы Львова, государственные органы власти не предложили городу альтернативный полигон.

«Любые наши попытки наладить временный вывоз ТБО на другие полигоны наталкиваются на системный и организованный отпор», – заявил Садовый.

Глава города сообщил, что ожидает от Премьер-министра и прочих государственных деятелей прекращения «создания искусственных преград для вывоза ТБО из Львова на альтернативные полигон» в виде уголовных дел, угроз и немедленных массовых проверок «даже владельцев частных полигонов, которые согласились работать со Львовом».

Садовый просит у правительства «дать команду председателю ЛОГА прекратить блокирование сортировочно-брикетовальной линии в индустриальной зоне "Рясне-2" с помощью контролируемой им “общественности”».

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Также, по словам Садового, правительство может «ускорить процесс выделение кредита Европейского инвестиционного банка для проекта комплексного решения проблемы ТБО во Львове». Он заявил, что первое соглашение между Кабмином и ЕИБ «было подписано почти 2 года назад, задолго до поджога на Грибовичском полигоне, а потом надолго застряло в министерских коридорах».

Также мэр призывает «выделить реальный участок в пределах области для нового мусороперерабатывающего комплекса». «Ваше предыдущее и единственное на сегодня предложение - территория бывшего завода "Яворовская сера" - была забракована экспертной комиссией во главе с академиком Юхновским и местными органами самоуправления». Город Львов 26 (!) лет обращается с такой просьбой к областной государственной власти», – добавил Садовый.

Кроме этого, он призвал «прекратить уголовные дела в отношении голландских инвесторов», уточнив, что «речь идет о крупной компании CTP, которая намерена построить современный индустриальный парк "Рясне-2"».

«Я не исключаю свою вину. Она заключается в том, что я выставлял другие приоритеты. В 2006 году я пришел в город, в котором не было воды, нормального теплоснабжения, дорог, транспорта и тд. Это были мои приоритеты, этого хотели львовяне и подтверждали это на выборах 2006, 2010 и 2015 годов. Я готов нести ответственность за определение именно таких приоритетов. Вы все еще имеете возможность не довести до неотвратимых последствий свою ошибочную стратегию - уничтожение мнимых конкурентов через уничтожение города и его жителей», – заявил Садовый.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проблему с львовским мусором можно решить за несколько месяцев.

«Хочу объяснить, в чем заключается, на мой взгляд, решение мусорной проблемы для Львова. Все просто. Надо начать делать новый полигон, и это требует лишь несколько месяцев. Земельный участок Львова отводился уже дважды. Средства у Львова благодаря децентрализации есть - только около 250 млн грн лежит на депозите. За эти деньги можно золотой полигон сделать!», - заявил Гройсман.

14 июня Гройсман на заседании правительства раскритиковал Садового за длительные проблемы с вывозом твердых бытовых отходов из Львова. Премьер подчеркнул, что решение подобных проблем находится в компетенции местных органов власти, а правительство обеспечивает всю необходимую поддержку.

«Что еще я должен сделать, чтобы ты навел порядок в своем городе? Хочешь, чтобы я извинился? Ну давай, я извинюсь перед жителями Львова за то, что ты 11 лет не решаешь эту проблему», - отметил глава правительства. В свою очередь, городской председатель Львова Садовый заявил, что ожидал от премьер-министра Украины «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе.

12 июня горсовет Львова попросил правительство объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.

Справка. Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки с лета 2016 года продолжается. Городской голова Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.