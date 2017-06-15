Гройсман считает, что проблему с львовским мусором можно решить за несколько месяцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что проблему со львовским мусором можно решить за несколько месяцев.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в ответ на пост городского головы Львова Андрея Садового.

«Хочу объяснить, в чем заключается, на мой взгляд, решение мусорной проблемы для Львова. Все просто. Надо начать делать новый полигон, и это требует всего несколько месяцев. Земельный участок Львову отводился уже дважды. Средства у Львова, благодаря децентрализации, есть - только около 250 млн грн лежит на депозите. За эти деньги можно золотой полигон сделать!», - написал Гройсман.

Премьер также отметил, что параллельно можно разрабатывать и более долгосрочные проекты.

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«Надо только начать что-то делать. Когда господин Андрей говорит, что ожидал от меня адекватной реакции, то, очевидно, имел в виду, что я снова буду обращаться к другим городским головам, чтобы они временно приняли львовское мусора. Если Андрей Садовый забыл, так я это делаю всё это время почти что каждые две недели. А когда говорю ему и самому подключиться к этому, то в ответ слышу - тебе они не откажут, а я перед ними на колени становиться не буду. Да, мне не отказывают, но спрашивают - как долго. И мне всё сложнее найти ответ, потому что никаких действий со стороны господина Садового никто не видит», - отметил Гройсман.

По его словам, он просил по поводу участков для Садового - «не подходят».

«Я просил заняться самыми неотложными проблемами Грибовичской свалки, чтобы не допустить новых трагедий, а люди увидели, что есть намерение что-то для них сделать, и может тогда пошли на встречу - в результате этим занимался ГСЧС и вице-премьер Кистион. О том, что о французском проекте, которым так гордится господин Андрей, но который не решает проблему сейчас, я договаривался, когда был прошлой осенью во Франции. Господин Андрей почему-то молчит. Я хочу еще раз спросить: что еще я должен сделать? В чем должен заключаться мой адекватный ответ?», - резюмировал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Гройсман на заседании правительства раскритиковал Садового за длительные проблемы с вывозом твердых бытовых отходов из Львова.

Премьер подчеркнул, что решение подобных проблем находится в компетенции местных органов власти, а правительство обеспечивает всю необходимую поддержку.

«Что еще я должен сделать, чтобы ты навел порядок в своем городе? Хочешь, чтобы я извинился? Ну давай, я извинюсь перед жителями Львова за то, что ты 11 лет не решаешь эту проблему», - отметил глава правительства.

В свою очередь, мэр Львова Садовый завил, что ожидал от премьер-министра Украины «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе.

Об этом Садовый сообщил на своей странице.

«Ждал от премьер-министра (!) Украины более адекватного ответа на официальное предупреждение об экологической угрозе, вызванной мусорной блокадой восьмисоттысячного города, чем элементарное хамство», - написал он в Facebook в среду вечером.

12 июня горсовет Львова попросила руководство области и Украины объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.

*** Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки с лета 2016 года продолжается. Мэр Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.