Во Львове из-за мусорного кризиса вывесили баннер-обращение к Порошенко и Гройсману (фото)

Над главным входом во львовскую ратушу появился большой баннер-обращение к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием прекратить мусорную блокаду Львова. Изготовление баннера стоимостью 2 тыс. грн оплатил лично городской председатель Львова Андрей Садовый, передает ZAXID.NET.

"Порошенко, Гройсман, остановите мусорную блокаду Львова!" – написано на баннере, расположенном над главным входом во львовскую мэрию. Обращение к президенту и премьеру также продублировано на английском языке. Оно, судя по фото, появилось в ночь на среду, 14 июня.

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На месте, где расположен баннер, как правило, рекламируются городские фестивали и события, которые проходят при поддержке городской власти. Также это место традиционно используют для поздравлений львовян с государственными праздниками.

В мэрии подтвердили, что баннер вывесили во вторник поздно вечером по распоряжению мэра Андрея Садового. "Разработали баннер наши дизайнеры, изготовление баннера стоимостью 2 тыс. грн оплатил за свой счет городской голова", – рассказала пресс-секретарь мэрии Кристина Процак.

Как уже сообщал УНИАН, городская комиссия Львова по чрезвычайным ситуациям приняла решение о необходимости объявления города зоной чрезвычайной экологической ситуации.