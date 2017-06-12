Львов попросил у Кабмина объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации

Львовская власть обратилась к Кабинету министров с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Андрей Садовый.

«Только что городская комиссия обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации», – говорится в сообщении мэра.

По словам Садового, у местной власти не осталось других возможностей для избежания экологической беды.

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«Заранее даю ответ на традиционные вопросы "а что же там завод?". Французские эксперты совместно с украинскими активно работают над технологическими параметрами и проектом. Завершаем детальное изучение предложенного ими участка под завод на территории ТЭЦ-2, который, по моему мнению, является оптимальным. Но в любом случае, строительство такого завода – это 2 года. Начать сможем уже в этом году», – добавил Садовый.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В августе того же года львовская прокуратура завершила первый этап следствия по трагедии на Львовской свалке. Должностным лицам коммунального предприятия "Збиранка" было объявлено подозрение в служебной халатности, что привела к гибели людей.