Под Львовом снова горела Грибовичская свалка

На Грибовичской свалке возле Львова снова возник пожар.

Как сообщает в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пожар возник 10 июня около 18.20.

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«Огнем уничтожен мусор на площади 10 квадратных метров. Пожар локализован в 18.53, ликвидирован в 19.15 силами двух пожарных подразделений в составе девяти человек и двух единиц техники», - говорится в сообщении ЛОГА.

В тот же день около 12.50 также возник пожар на свалке в городе Броды.

«Огнем уничтожен мусор на площади 20 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 14.41 силами одного пожарного подразделения в составе четырех человек», - отметили в облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збиранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В августе того же года львовская прокуратура завершила первый этап расследования гибели людей на свалке. Должностным лицам коммунального предприятия «Збиранка» было сообщено о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей.