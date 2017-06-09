Под Киевом сбросили 60 тонн львовского мусора (фото)

В Киевской области обнаружена очередная "партия" самовольно выгруженного львовского мусора весом 60 тонн. Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области, сегодня на спецлинию областной полиции «102» поступило сообщение от граждан, что в поле вблизи автодороги «Борисполь - Барышевка» неизвестные выбросили большое количество бытовых отходов.

Следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции обнаружила более 60 тонн мусора. При проведении осмотра найдено документацию из разных заведений г.Львова.

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В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к организации и незаконной транспортировке мусора.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, депутат Львовского горсовета Валерий Веремчук требует от мэра Львова Андрея Садового немедленно инициировать встречу с руководством Львовской ОГА, облсовета и инвесторами, которые будут строить во Львовской области три мусоросжигательные завода. Веремчук во время сессии Львовского горсовета отметил, что нецелесообразно каждый день тратить по 800 тыс. грн на вывоз мусора из Львова.