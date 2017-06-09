Во Львове ночью люди построили баррикады из мусора и требовали вывоза отходов

Во Львове местные жители перекрывали улицы и требовали вывезти мусор с площадок. Об этом сообщается в Facebook-сообществе Варта1.

Отмечается, что в четверг в 22.30 люди перекрыли в двух местах улицу Городоцкую (вблизи здания №288 и 277), а также перекресток улиц Троллейбусная-Рубчака.

"Мусора много - хватит на стену в полтора метра, шириной во всю Городоцкую. Добираясь домой, рекомендую заранее учесть эту ситуацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, правоохранительными органами Львовской области разоблачены лица, которые организовали незаконные схемы по вывозу мусора из города Львова.

"В ходе досудебного расследования установлено, что перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора с города Львова, оказывали услуги по захоронению отходов, созданные в конце прошлого года, ряд предприятий в городе Днепр", – говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.