В Балтиморе реку очищает необычный "пожиратель мусора"

В реку Джонс Фолз в Балтиморе вместе с дождевой водой стекает мусор со всего города. В этой реке собирается до 80% мусора, который потом попадает в залив и отравляет его.

Инженер Джон Келлет, в поисках решения для очистки воды от плавающего в порту мусора создал "пожиратель мусора" Baltimore Water Wheel.

Об этом говорится в сюжете «Голоса Америки».

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Плавающая мельница, которая больше известна, как господин Trash Wheel работает на электроэнергии, которую производит течение самой реки. А также на солнечных панелях.

Мусорная установка способна собирать пластиковые пакеты, полистирольные контейнеры, окурки и другие отходы проплывающие рядом.

Кроме очищения реки от мусора, Trash Wheel также насыщает воду кислородом благодаря постоянно вращающемуся колесу, что привлекает в реку стаи рыб.

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Напомним, во Львовском горсовете заявляют, что город ежедневно тратит на мусор 800 тысяч гривень.