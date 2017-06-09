В Балтиморе реку очищает необычный "пожиратель мусора"
Мусорная установка способна собирать пластиковые пакеты, полистирольные контейнеры, окурки и другие отходы проплывающие рядом.
В реку Джонс Фолз в Балтиморе вместе с дождевой водой стекает мусор со всего города. В этой реке собирается до 80% мусора, который потом попадает в залив и отравляет его.
Инженер Джон Келлет, в поисках решения для очистки воды от плавающего в порту мусора создал "пожиратель мусора" Baltimore Water Wheel.
Об этом говорится в сюжете «Голоса Америки».
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Плавающая мельница, которая больше известна, как господин Trash Wheel работает на электроэнергии, которую производит течение самой реки. А также на солнечных панелях.
Мусорная установка способна собирать пластиковые пакеты, полистирольные контейнеры, окурки и другие отходы проплывающие рядом.
Кроме очищения реки от мусора, Trash Wheel также насыщает воду кислородом благодаря постоянно вращающемуся колесу, что привлекает в реку стаи рыб.
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Напомним, во Львовском горсовете заявляют, что город ежедневно тратит на мусор 800 тысяч гривень.