Во Львовском горсовете заявляют, что город ежедневно тратит на мусор 800 тысяч гривень

От мэра Львова требуют согласиться на земельный участок от Львовской ОГА, сообщает Depo.Львов.

Депутат Львовского горсовета Валерий Веремчук требует от мэра Львова Андрея Садового немедленно инициировать встречу с руководством Львовской ОГА, облсовета и инвесторами, которые будут строить во Львовской области три мусоросжигательные заводы.

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Веремчук во время сессии Львовского горсовета отметил, что нецелесообразно каждый день тратить по 800 тыс. грн на вывоз мусора из Львова.

В то же время Садовый заявил, что он не до конца понимает, за какие деньги область собирается строить заводы, ведь это очень дорогостоящие проекты.

Садовый также отметил, что по его информации, в области нужно минимум пять заводов по переработке мусора.

Как добавляет Depo.Львов, сам Садовый не ответил на вопрос, когда город начнет строить завод на ТЭЦ-2. А заместитель городского председателя Львова Сергей Бабак отметил, что экспертиза с этого участка может быть только в октябре.

Напомним, во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки.