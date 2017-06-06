В Минэкологии заявили о проблемах на рынке утилизации ртутных ламп

Большинство предприятий, которые за счет низкой цены выигрывают тендеры на оказание услуг по переработке ртутных ламп, не имеют реальных технологических возможностей для оказания таких услуг. Об этом заявил глава министерства Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.Читайте такжеНа Львовщине построят 4 мусороперерабатывающих завода«В Украине есть ряд предприятий, которые берутся за утилизацию отходов, содержащих ртуть, не имея для этого никаких производственных мощностей», - сказал он.

По словам министра, некоторые предприятия, пользуясь непрозрачностью украинского рынка опасных отходов, предлагают необоснованно низкие цены на переработку и перевозку этого вида отходов.

«Допороговая стоимость утилизации одной ртутной лампы в Украине составляет не менее 7 гривень. Если ниже, то предприятие работает уже даже не в ноль, а себе в убыток. Вместе с тем, тендеры выигрывают фирмы с предложением утилизировать такую лампу за 1,5 или 3 гривни... Это утилизация на бумаге», - подчеркнул Семерак.

По словам Семерака, для решения этой проблемы необходимо возобновить проверки предприятий, оказывающих услуги по переработке ламп.

«Минэкологии обращалось к Государственной регуляторной службе с просьбой о проведении внеплановых проверок, но безуспешно. В Украине действует мораторий на проверки бизнеса. И вот такие предприятия, пользуясь мораторием, продолжают уничтожать здоровье и наносить непоправимый вред окружающей среде», - отметил глава Минэкологии.

Как сообщал УНИАН, в течение 2016 года Министерство экологии провело проверки 74 субъектов хозяйствования из числа 294 предприятий, которые имеют лицензии на обращения с опасными отходами. По итогам проверок были аннулированы лицензии 45 предприятий, а еще 29 предприятий получили предписания об устранении нарушений.