На Львовщине построят 4 мусороперерабатывающих завода

15:44, 05 июня 2017
Мусор
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Предполагается, что перерабатывающие комплексы дадут возможность полностью решить проблему утилизации твердых бытовых отходов на Львовщине.

фото УНИАН

Во Львовской области построят четыре комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. Об этом передает Голос Украины.

Отмечается, что в результате конкурса, победителями стали сразу три компании: "Вэйст Менеджмент Системс", "Глассворк технолоджи" и Инвестиционно-экологическая компания "ИЭК",

Предложения инвесторов дают возможность построить на территории области три мусороперерабатывающие завода - наиболее приемлемой для региона стала технология, которая предусматривает термическую переработку отходов и производство из них топлива.

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Еще один завод – четвертый - Львовский горсовет планирует построить возле ТЭЦ-2, которая находится на окраине областного центра.

Предполагается, что перерабатывающие комплексы дадут возможность полностью решить проблему утилизации твердых бытовых отходов на Львовщине.

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