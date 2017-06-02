Под Броварами загорелась несанкционированная свалка

В Киевской обл. 1 июня загорелась несанкционированная свалка около с. Рожны Броварского района, ликвидация пожара до сих пор продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Расстояние к населенному пункту - около 8 км. Вчера пожар распространился по всей свалке размером 200 на 100 м. В 23:10 пожар был локализован на площади 2 га.

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Тушение пожара осложняется отсутствием рядом водоисточника, тушение происходит путем подвоза воды к месту возгорания.

Сейчас ликвидация пожара продолжается, на месте работают пять единиц техники и одна мотопомпа, 19 человек личного состава. Площадь возгорания составляет 2 га.

Напомним, ранее в Киевской области неподалеку от поселка Новые Петровцы произошло возгорание на свалке, принадлежащей коммунальному предприятию Вышгородской райгосадминистрации.