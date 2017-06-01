Во Львове разоблачили организаторов незаконного вывоза мусора

Правоохранительными органами Львовской области разоблачены лица, организовавшие незаконные схемы по вывозу мусора из города Львова. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора из города Львова, предоставляли услуги по захоронению отходов, созданные в конце прошлого года, ряд предприятий в городе Днепр", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Прокуратурой Львовской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 (завладение должностными лицами путем злоупотребления своим служебным положением средствами городского бюджета, которые предназначены для компенсации дополнительных расходов на перевозку твердых бытовых отходов), ч. 1 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Также сообщается, что днепровские предприятия не имеют соответствующих ресурсов: техники, полигонов твердых бытовых отходов, транспортных средств, необходимых для захоронения отходов, не обладают недвижимостью и не имеют наемных работников. Учредителями, руководителями и бухгалтерами этих предприятий являются лица, которые не знали об их существовании, а также лица, которые за участие в их регистрации получали денежные средства.

Следствием установлено, что после трагедии на Грибовицкой свалке по настоящее время перевозчики твердых бытовых отходов подавали документы от имени фиктивных предприятий о якобы принятии и захоронении последними отходов, на основании чего получали средства из городского бюджета Львова. В то же время, таких услуг фиктивные предприятия не оказывали, а перевозчики незаконно осуществляли сброс твердых бытовых отходов в неотведенных для этого местах на всей территории Украины.

"30 мая текущего года следователями Нацполиции во Львовской области совместно с работниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ во Львовской области проведено 15 обысков на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей, по результатам которых разоблачены лица, причастные к деятельности фиктивных предприятий, изъят значительный объем документации, печати фиктивных предприятий, переписки лиц, которые их создали, и компьютерную технику", - отмечают в пресс-службе.

На данный момент в уголовном производстве назначены соответствующие судебные экспертизы и решается вопрос о сообщении виновным лицам о подозрении.