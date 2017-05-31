Во Львове на женщину напала крыса: выпрыгнула из мусорника

Во Львове на женщину напала крыса, которая выскочила из мусорника. Об этом пострадавшая Марта Госовская сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМусорный кризис: во Львове до конца года обещают начать строить перерабатывающий завод

"Это все прекрасно, но когда тебе на ноги скачет крыса! ХХІ век, город-миллионник. Крысы скачут. Люди, и делайте что-то с тем мусором, потому вимрем от чумы и пустых обещаний", - написала она.

Также в комментариях к сообщению Госовская добавила, что крыса ее поцарапала, но не до крови.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 мая во Львове мусор не вывезен с 325 контейнерных площадок жилого фонда.