Во Львове на женщину напала крыса: выпрыгнула из мусорника
11:59, 31 мая 2017Мусор
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Крыса поцарапала женщину.
На львовянку напал крыса / фото spravzkh.ru
Во Львове на женщину напала крыса, которая выскочила из мусорника. Об этом пострадавшая Марта Госовская сообщила на своей странице в Facebook.
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"Это все прекрасно, но когда тебе на ноги скачет крыса! ХХІ век, город-миллионник. Крысы скачут. Люди, и делайте что-то с тем мусором, потому вимрем от чумы и пустых обещаний", - написала она.
Также в комментариях к сообщению Госовская добавила, что крыса ее поцарапала, но не до крови.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 мая во Львове мусор не вывезен с 325 контейнерных площадок жилого фонда.
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