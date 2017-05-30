Австралийцы придумали новый метод очистки океана от мусора (видео)
17:10, 30 мая 2017Мусор
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Загрязнение океана мусором уже становится экологической катастрофой.
Парни считают, что каждый может сделать вклад в уборку Мирового океана / Скриншот УНИАН
Австралийские серферы Пит Сеглински и Эндрю Тертон придумали, как бороться с мусором в океане.
Они изобрели плавающие мусорные баки. Устройство, которое они назвали Seabin, помещается в воду.
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Насос создает воронку в контейнере, который собирает отходы, плавающие в воде. Это полиэтилен, пластик и другой мусор, который люди выбрасывают в океан.
Ученые подсчитали, что каждый год на берег выносит 4-12 миллионов тонн пластика.
Австралийские серферы придумали, как вылавливать океанический мусор
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