Австралийцы придумали новый метод очистки океана от мусора (видео)

Австралийские серферы Пит Сеглински и Эндрю Тертон придумали, как бороться с мусором в океане.

Они изобрели плавающие мусорные баки. Устройство, которое они назвали Seabin, помещается в воду.

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Насос создает воронку в контейнере, который собирает отходы, плавающие в воде. Это полиэтилен, пластик и другой мусор, который люди выбрасывают в океан.

Ученые подсчитали, что каждый год на берег выносит 4-12 миллионов тонн пластика.