На Грибовичской свалке приступили к строительству дамбы

На Грибовичской свалке восстановили противоаварийные работы. Там завершают строительство дамбы, которое приостановилось еще в феврале из-за протестов местных жителей, а также из-за долгой процедуры согласования документации. Об этом сообщает Zahid.net.

Специалисты ждали экспертизу проекта, пояснил начальник департамента жилищного хозяйства города Сергей Бабак.

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«Проект по дамбе прошел экспертизу в Киеве. Мы получили разрешение ГАСК в Киеве. Актуальным остается вопрос отвода земельного участка под дамбу. Сейчас идут подготовительные работы по дамбе, то есть отвод воды, чтобы зашла техника», ― говорит Бабак.

В то же время, город еще ждет решения Малехивского сельского совета об отводе земельного участка под дамбу. Заседать он будет, по словам Сергея Бабака, 1 июня и этот вопрос стоит на повестке дня. Если получат согласование, то закончить дамбу обещают за месяц. Также в этом году город намерен начать работы по рекультивации самого полигона.