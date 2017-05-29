Во Львове четверть площадок переполнены мусором
12:51, 29 мая 2017Мусор
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По состоянию сегодня на утро мусор не вывезен с 325 контейнерных площадок жилого фонда.
В целом во Львове 1237 мусорных площадок жилого фонда / фото Юрия Дячишина для ZAXID.NET
По состоянию на сегодняшнее утро во Львове мусор не вывезен с 325 контейнерных площадок жилого фонда. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ЛГС со ссылкой на управление жилищного хозяйства.
В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 10 площадок, в Сиховском – с 79, в Франковском – с 99, в Шевченковском – с 129, в Лычаковском – с 8.
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Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района.
Напомним, в целом во Львове 1237 мусорных площадок жилого фонда.
Также мусор не вывезен с 3 контейнерных площадок учреждений здравоохранения и 5 площадок учреждений образования.
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