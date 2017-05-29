Во Львове четверть площадок переполнены мусором

По состоянию на сегодняшнее утро во Львове мусор не вывезен с 325 контейнерных площадок жилого фонда. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ЛГС со ссылкой на управление жилищного хозяйства.

В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 10 площадок, в Сиховском – с 79, в Франковском – с 99, в Шевченковском – с 129, в Лычаковском – с 8.

Читайте такжеМусорный кризис: во Львове до конца года обещают начать строить перерабатывающий завод

Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района.

Напомним, в целом во Львове 1237 мусорных площадок жилого фонда.

Также мусор не вывезен с 3 контейнерных площадок учреждений здравоохранения и 5 площадок учреждений образования.