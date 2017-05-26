В Киевской области два грузовика незаконно сбросили львовский мусор – полиция

В Киевской области обнаружена очередная партия львовского мусора.

Как сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, сегодня в полицию на спецлинию 102 обратились жители села Здоровка Васильковского района с сообщением о том, что близ населенного пункта два грузовика выгрузили мусор с бытовыми отходами.

Установлено, что двое жителей Львовского региона на грузовых автомобилях DAF перевозили мусор. При проведении осмотра места происшествия были найдены товарные чеки из разных учреждений Львова.

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Транспортные средства помещены на штрафную площадку. Проводится проверка с целью установления лиц, причастных к организации незаконной перевозки мусора.

Следственным отделом Васильковского отдела полиции внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 20 на 21 мая возле города Украинка в Киевской области полиция обнаружила автомобили, которые несанкционированно выгружали мусор из Львова.

***Во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

Львовский горсовет заявил, что будет просить Кабмин объявить территорию города зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.