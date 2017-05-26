Мусорный кризис: во Львове до конца года обещают начать строить перерабатывающий завод

Во Львове планируют до конца 2017 года завершить разработку проектной документации и начать первый этап строительства мусороперерабатывающего завода. Об этом в видеообращении заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает "Захід.NET".

Читайте такжеНа Киевщине фуры среди поля сбросили львовский мусор: местные жители угрожали водителям физической расправой (фото)«Для начала хочу проинформировать вас о важных этапах в ходе реализации проекта комплексного решения вопроса мусора в Львове, который мы осуществляем при помощи правительства Франции. В частности, после анализа всех возможных мест размещения нового мусороперерабатывающего завода, компания Egis опубликовала свое экспертное заключение и рекомендует построить такое предприятие на территории ТЭЦ-2 на северной окраине Львова. Мы сейчас изучаем эти выводы и будем принимать собственное решение», - сказал Андрей Садовый.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог, сотрудник Львовского коммунального предприятия «Збыранка». С тех пор Львов страдает от проблем с вывозом мусора.