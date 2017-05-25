На Киевщине фуры среди поля сбросили львовский мусор: местные жители угрожали водителям физической расправой (фото)

У села Бузовая Киево-Святошинского района заметили грузовики с нелегальными бытовыми отходами из Львова. Как сообщают в пресс-службе полиции Киева, машины остановили неравнодушные люди и вызвали правоохранителей.

Читайте такжеЛьвовские коммунальщики разобрали выстроенную жителями одной из улиц "мусорную баррикаду" (фото)На спецлинию 102 полиции Киевщины поступило сообщение от одного из депутатов сельсовета о том, что вблизи села Бузовая грузовые машины выбрасывают мусор. На месте происшествия собрались возмущенные местные жители, которые угрожают водителям физической расправой.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Полицейские задокументировали факт незаконой отгрузки бытовых отходов. Два грузовых автомобиля, которые привезли мусор из Львова, поместили на штраф площадку.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проводят ряд необходимых мероприятий, направленных на установку лиц, которые заказали незаконную транспортировку мусора", - сообщили в полиции.

Как сообщает InfoResist, машины выгрузили мусор прямо в поле. Это около 100 тонн отходов. По информации издания, подрядчик — фирма "Гринера-Украина" из Львова. Две машины успели уехать, а две другие задержал председатель сельсовета Сергей Кижлай.