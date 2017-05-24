Эко-сумки и сортировка отходов: во Львове начали эксперимент по уменьшению количества мусора (видео)

Во Львове активисты создали проект по минимизации отходов.

Одна из задач эксперимента - повторное использование вещей, которые должны попасть в помойку.

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Вместо полиэтиленовых пакетов для покупок используют полотняные сумки, а еще отдельно сортируют отходы.

В проекте принимают участие уже около трех сотен львовян.