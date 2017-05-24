В Киеве запустили станцию глубокой сортировки вторсырья

В Киеве начала работать станция глубокой сортировки вторсырья.

Об этом сообщила председатель общественного проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовская в эфире телеканала "112 Украина".

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"К нам можно принести всю упаковку, которую можно переработать: металлическую, стеклянную, пластиковую. Также можно принести вещи, батарейки, маленькие гаджеты и зарядные устройства и положить на специальную полку вещи, которые вы хотите отдать кому-то, книги, декоративные элементы. Почему мы создали это пространство, потому что сегодня, к сожалению, есть проблема с сортировкой мусора в Украине, пункты приема вторсырья не принимают все, контейнеры не работают. Это возможность посчитать, действительно ли можно заработать на мусоре. Мы будем отчитываться обществу, сколько собираем вторсырья, сколько продаем, кому и сколько это стоит", - отметила она.