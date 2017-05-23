Львовские коммунальщики разобрали выстроенную жителями одной из улиц "мусорную баррикаду" (фото)

Во вторник утром коммунальщики убрали мусор на улице Кондукторской во Львове. Накануне жители заблокировали ее проезжую часть и построили там импровизированную баррикаду. Об этом со ссылкой на директора местного КП, сообщает ZAXID.NET.

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Для вывоза мусора привлекли спецтехнику коммунального предприятия «Львовспецкоммунтранс», поскольку ответственная за эту мусорную площадку частная компания не справляется с вывозом. К уборке мусора с улицы также были привлечены дворники с окрестных улиц.

Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером жители улицы перекрыли ее мусором, добиваясь таким образом вывоз мусора из-под одного из домов.