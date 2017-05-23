Во Львове жители одной из улиц заблокировали ее мусором

Жители улицы Кондукторской во Львове 22 мая перекрыли ее мусором, построив из него импровизированную баррикаду. Об этом сообщает ZAXID.NET.

На место инцидента, который произошел около 21:30 прибыли четыре экипажа полиции. По словам жителей, таким образом они добиваются вывоза мусора из-под дома.

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Улица Кондукторская расположена между Городоцкой и Любинской. Заблокировали дорогу мусор возле дома №36, вблизи перекрестка с вул. Сулимы.

Как сообщалось, во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора за техническое состояние полигонов.

Львовский горсовет заявил, что будет просить Кабмин объявить территорию города зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.