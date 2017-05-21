В Киевской области полиция вновь обнаружила автомобили, которые выгружали мусор из Львова

Возле города Украинка Киевской области полиция снова обнаружила автомобили, которые несанкционированно выгружали мусор из Львова.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, сегодня ночью в селе Подгорцы Обуховского района граждане увидели, что грузовики ссыпают мусор на землю, а бульдозер разравнивает поверхность с грунтом. Свидетель сразу позвонил на линию 102 и вызвал полицию. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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Выяснилось, что транспортные средства имеют номерные знаки Киевской области и столицы, а согласно накладным документам, 20 тонн отходов привезли из Львовской области, часть которых уже успели разгрузить.

Автомобили доставили на штрафплощадку, мера пресечения избирается.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за техническое состояние полигонов.

Львовский горсовет заявил, что будет просить Кабмин объявить территорию города зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.